Il terzino granata Ricardo Rodriguez è stato inserito nella top 11 dei Quarti di finale di Euro2020 da L’Equipe

Una Svizzera che fa la storia è quella uscita ai Quarti di finale di Euro2020 contro la Spagna. Decisivi i rigori, tanto salvifici contro la Francia quanto punitivi invece nell’ultimo match. Nonostante tutto però, la Nazionale svizzera si è ritagliata la propria vetrina, dicendo la sua contro ogni pronostico. La stessa sorte è toccata ai suoi giocatori, usciti vincitori a livello prestazionale dall’Europeo. Tra i premiati figura anche Ricardo Rodriguez, terzino granata inserito dal giornale francese L’Equipe nella Top 11 dei Quarti di Finale. Se quindi la sua avventura al Torino si è rivelata poco fortunata, lo stesso non si può dire della parentesi in Nazionale.

Rodriguez, Euro2020 può essere un buon trampolino di lancio sul fronte mercato

Titolare in tutti i match disputati dai rossocrociati, il giocatore del Toro è riuscito a mettersi in luce positivamente. Il rigore sbagliato contro i favoriti, macchia ingombrante del suo Europeo, è stato infatti compensato dal resto delle prestazioni decisamente positive dopo un inizio altalenante. La qualità offerta è perciò un’ottima notizia sia per lui che per il club granata, già attivo sul fronte mercato. Il buon esito riscontrato potrebbe infatti rivelarsi fondamentale per il futuro dell’elvetico, sia alla corte di Juric che altrove.