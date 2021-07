Emiliano Moretti non è più il team manager del Torino, affiancherà Davide Vagnati nel nuovo ruolo di collaboratore dell’area tecnica

Come previsto, per Emiliano Moretti è arrivata la promozione al ruolo di collaboratore dell’area tecnica: l’ex difensore non è più il team manager del Torino ma ora lavorerà sempre più a stretto contatto con il direttore tecnico Davide Vagnati di cui, di fatto, diventa braccio destro. L’annuncio è stato dalla stessa società granata con un comunicato sul proprio sito: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare la nomina di Emiliano Moretti a Collaboratore dell’Area Tecnica”. Il ruolo di team manager sarà affidato a Marco Pellegri, voluto nello staff dal tecnico Ivan Juric.