Dopo l’arrivo di Ivan Juric, può cambiare anche il team manager del Torino: sarà Marco Pellegri, che arriva dal Genoa

Manca l’ufficialità, ma in casa granata si prepara un altro ribaltone. Il Torino cambierà anche il team manager dopo aver cambiato allenatore. Emiliano Moretti non ricoprirà più il ruolo che gli era stato affidato nell’estate 2020 e verrà sostituito – con ogni probabilità – da Marco Pellegri, che è stato team manager del Genoa fino a un anno fa. Voleva un fedelissimo e sarà accontentato, insomma, il nuovo tecnico granata, che già nel 2017 insistette affinché Pellegri – papà dell’attaccante Pietro, ora al Monaco, ma ex rossoblu – fosse promosso dalla Primavera alla prima squadra. Moretti, secondo quanto filtra per ora, non dovrebbe uscire dall’organigramma del Toro, ma sarà riassegnato ad un altro incarico, probabilmente più vicino alla direzione sportiva.