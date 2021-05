Il pagellone di Milinkovic-Savic e Ujkani / Il portiere serbo ha diverse occasioni per mettersi in mostra ma non le sfrutta mai a dovere

Una stagione passata da essere quella del riscatto ad una fotocopia di quella precedente quella tenuta in piedi dal Torino. Una salvezza arrivata ma trascinata fino all’ultimo, che è costata la messa in discussione di ogni elemento a disposizione. C’è infatti chi per questo ha avuto più spazio rispetto al solito nel corso del campionato: tra questi giocatori, figura il nome di Vanja Milinkovic-Savic, secondo portiere che, un po’ per scelta tecnica e un po’ per l’indisponibilità di Sirigu, ha collezionato 5 presenze in campionato e altre 3 in Coppa Italia.

Milinkovic-Savic insufficiente: troppi errori quando ha giocato

Vanja Milinkovic-Savic, dopo essere rientrato dal prestito allo Standard Liegi, ha conquistato la fiducia di Marco Giampaolo che lo ha voluto tenere promuovendolo a secondo portiere. Il tecnico abruzzese gli ha concesso anche diverso spazio, schierando anche titolare, per scelta tecnica, in campionato contro Roma e Bologna. La scelta di lasciare fuori Sirigu non ha portato il migliore dei risultati: contro i rossoblu, l’estremo difensore serbo è infatti apparso insicuro e impacciato, la rete subita contro i rossoblù dopo un’uscita goffa è costata anche la vittoria ai granata. Non è andata molto meglio nelle partite giocate con Nicola in panchina, quando Sirigu è stato fermato dal Covid. A Udine è stato graziato da Molina dopo una sciagurata uscita e un’incomprensione con Buongiorno, contro il Bologna ha subito una rete da fuori area con il pallone che gli è passato in mezzo alle gambe. Errori non da portiere di serie A. Il voto in pagella di Milinkovic-Savic non può che essere insufficiente.

Ujkani, una sola occasione in stagione

Diverso è invece il caso di Samir Ujkani, che è rimasto per quasi tutta la stagione in panchina a guardare i compagni di squadra. Davide Nicola ha scelto però di impiegarlo nell’ultima di campionato contro il Benevento di Pippo Inzaghi, già condannato alla retrocessione. Un Toro già salvo ha provato a dire la sua, riuscendoci grazie a Bremer, che ha portato in vantaggio i suoi. Verso la fine è però arrivato il gol di Tello, lasciato libero da Ansaldi. L’estremo difensore kosovaro, intuita la traiettoria, ha fatto il possibile per evitarlo, senza riuscirci. Una sola presenze è però troppo poco per dare un voto alla stagione di Ujkani.

Vanja Milinkovic-Savic: 5

Samir Ujkani: sv