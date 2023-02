Sondaggio / L’82% dei lettori di Toro.it si è detta d’accordo con la decisione della Maratona di non andare al derby all’Allianz Stadium

Come è noto, la Curva Maratona non sarà presente martedì prossimo al derby all’Allianz Stadium. Una decisione comunicata nella serata di venerdì e dovuta alle modalità di acquisto dei biglietti imposte dalla Juventus: per comprare il tagliando è necessario registrarsi al sito della società bianconera. Nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto: siete d’accordo con la decisione della Curva Maratona? L’82% ha affermato di condividere la scelta degli ultras, solamente il restante 18% si è invece detta contraria.