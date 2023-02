Sondaggio / La Maratona invita a disertare lo stadio in occasione del derby per le nuove condizioni imposte: siete pro o contro?

Derby o non derby: questo il dilemma che nelle ultime ore ha cominciato ad affliggere i tifosi del Torino. La causa scatenante di questo dubbio amletico sono le condizioni imposte dal club bianconero per poter acquistare i biglietti. È infatti diventato necessario iscriversi al sito della Juventus, cosa che non è stata digerita dai tifosi, in particolare gli ultras che hanno scelto di attivarsi con una dura presa di posizione. “La curva Maratona comunica che non sarà presente in occasione del Derby. Il nostro essere Ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci. Rinunciare al derby fa male, ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi: lasciamo il settore vuoto“, queste le parole utilizzate nel comunicato della Maratona per invitare a disertare lo stadio. La stracittadina di ritorno, che si giocherà all’Allianz Stadium, si avvicina, e al popolo granata non rimane molto tempo per riflettere sul da farsi. E voi siete favorevoli o contrari a questa iniziativa? Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci da che parte state. Potete votando nell’apposito box.

