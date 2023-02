Sondaggio / Il 65% dei lettori di Toro.it non farebbe giocare Perr Schuurs contro la Cremonese per evitare ogni rischio in vista del derby

Il cartellino giallo ricevuto contro il Milan ha fatto entrare Perr Schuurs in diffida, se contro la Cremonese dovesse ricevere un’altra ammonizione sarebbe costretto a saltare per squalifica il derby contro la Juventus. Per questo motivo, nel nostro sondaggio, abbiamo chiesto ai lettori di Toro.it se, al posto di Ivan Juric, farebbero giocare il difensore olandese contro la formazione lombarda: il 65% di coloro che hanno risposto alla nostra domanda ha detto che risparmierebbe a Schuurs la partita contro i grigiorossi, in modo da non correre alcun rischio riguardo a eventuali ammonizioni. Soltanto il restante 35% lo farebbe invece giocare.