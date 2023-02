Il difensore olandese è entrato in diffida, voi lo fareste giocare contro la Cremonese oppure no: diteci la vostra

A pochi giorni dalla partita contro la Cremonese è arrivata la notizia che Perr Schuurs è entrato in diffida. Questo avviene prima di una partita che il Toro non può assolutamente permettersi di sbagliare, anche perché Rodriguez e compagni sono reduci dalla sconfitta rimediata contro il Milan, ma dopo il match contro i grigiorossi ci sarà un’altra sfida che il Toro non vorrà di certo sbagliare ovvero il derby della Mole. Due partite nelle quali sarebbe molto importante la presenza di Schuurs, punto di riferimento della difesa granata, che sta facendo sempre di più parlare di sé. Per questo nel sondaggio di oggi vi chiediamo: Schuurs è diffidato e fra due giornate c’è il derby, lo fareste giocare contro la Cremonese? Fateci sapere la vostra opinione votando nell’apposito box.

Schuurs è diffidato e fra due giornate c'è il derby: lo fareste giocare contro la Cremonese? Sì

No Guarda i risultati