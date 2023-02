Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it il migliore in campo contro l’Udinese è stato Ricci

Il Toro vincendo contro l’Udinese ha sorpassato in classifica i friulani e ha ritrovato un po’ dell’entusiasmo perso a causa dell’eliminazione in Coppa Italia rimediata contro la Fiorentina. Nella sfida con la squadra bianconera Buongiorno e compagni sono riusciti a tornare a rialzare la testa e diversi giocatori granata hanno rimediato una prestazione positiva. Per la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it, ovvero il 29% dei partecipanti al sondaggio, il migliore in campo è stato Ricci. Al secondo posto Karamoh, che ha ottenuto il consenso del 27% dei votanti. Sul gradino più basso del podio con il 19% dei voti Ola Aina. Seguono Schuurs, Buongiorno e Miranchuk, con il 13% dei voti per il difensore olandese e il 5% sia per il numero 99 granata che per il trequartista ex Atalanta. Infine, il restante 2% ha indicato Djidji come migliore in campo contro la squadra guidata dall’ex conoscenza del Toro Andrea Sottil.