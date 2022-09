Chi è stato il migliore in campo contro il Lecce?

Sondaggio / Votando nell’apposito box, diteci chi è il giocatore del Torino che più vi è piaciuto nella vittoria contro il Lecce

Contro il Lecce il Torino ha trovato la sua terza vittoria in questo campionato che gli ha permesso di scavalcare in classifica Inter e Juventus, raggiungendo Udinese e Roma al quarto posto a quota 10 punti. Quella della squadra granata è stata una vittoria meritata che sarebbe potuta essere anche più larga se fossero state sfruttate meglio alcune occasioni. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo: potete scegliere tra Perr Schuurs, Ricardo Rodriguez, Mergim Vojvoda, Nikola Vlasic e Pietro Pellegri. Diteci chi è il giocatore che vi è piaciuto maggiormente votando nell’apposito box sondaggio.

