Sondaggio / Il Toro è riuscito a battere il Lecce: ecco la classifica dei migliori in campo secondo i nostri lettori

Milinkovic-Savic e compagni dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta sono tornati a vincere contro il Lecce e ora si ritrovano nelle zone alte della classifica. Contro i salentini la squadra guidata da Ivan Juric oltre ai 3 punti ha portato a casa una prestazione convincente. Per i lettori e le lettrici di Toro.it nel match contro il Lecce tra i granata il migliore in campo è stato Nikola Vlasic. Il trequartista croato, autore del gol che ha deciso la partita, ha ottenuto il 38% dei voti. Al secondo posto Ricardo Rodriguez, che ha ricevuto il voto del 27% dei partecipanti al sondaggio. Sul gradino più basso del podio Perr Schuurs con il 19% dei voti. Sotto al difensore ex Ajax troviamo Mergim Vojvoda, che ha conquistato il consenso del 13% dei votanti. Infine, chiude all’ultimo posto Pietro Pellegri, che ha ottenuto solamente il 3% dei voti. Archiviata la vittoria contro il Lecce ora i granata hanno già iniziato a mettere nel mirino la partita contro l’Inter. Una partita che per il Toro sarà molto complicata.