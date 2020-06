Chi è stato il migliore in campo contro il Parma? - Toro.it

Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meité, Berenguer: chi è stato secondo voi il migliore in campo di Torino-Parma tra i granata?

Il rientro in campo dopo quasi quattro mesi ha visto il Toro portare a casa un punto contro il Parma, frutto delle reti di Nkoulou e Kucka. Ma chi è stato secondo voi il migliore in campo dei granata? Forse l’autore del gol del momentaneo vantaggio – che esultando ha omaggiato la memoria di George Floyd – o invece avete preferito un altro difensore, Bremer, che scelto da Longo ha giocato una partita senza grosse sbavature? Avete invece preferito De Silvestri, che sulla fascia destra è stato più volte pericoloso andando anche vicino al gol? O vi ha stupito Meité, il cui rendimento negli ultimi mesi non era stato all’altezza al contrario di ieri sera? In lizza anche Berenguer, che non ha preso bene la sostituzione di Longo. Per votare basta scegliere il giocatore che ritenete sia stato il migliore nell’apposito box sulla destra della nostra homepage, sopra la classifica.