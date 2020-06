Torino, chi è stato il migliore in campo contro l'Udinese? - Toro.it

Sondaggio / Secondo voi, lettrici e lettori, chi è stato il migliore in campo in Torino-Udinese 1-0? Da Sirigu a Belotti, ecco le opzioni

Il gol-bolide di Andrea Belotti ha consegnato al Torino la vittoria contro l’Udinese, un 1-0 utile – se non necessario – nell’ottica di una corsa salvezza ora meno drammatica di quanto non apparisse prima dello stop forzato della Serie A. Nel sondaggio su Toro.it vi chiediamo, come di consueto, chi è stato il migliore in campo della sfida. Potrete scegliere tra il portiere Sirigu, tra i tre uomini del pacchetto arretrato – Izzo, Nkoulou e Bremer – e il Gallo, che ha sigillato i tre punti con la sua rete.