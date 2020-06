Torino-Udinese, per i lettori è Sirigu il migliore in campo

Il Gallo Belotti regala i tre punti al Toro ma è Sirigu a stupire: per il 45% dei lettori è stato il portiere il migliore in campo nel match contro l’Udinese

I tre punti conquistati contro l’Udinese hanno letteralmente resuscitato il Torino e lo hanno fatto grazie al gol di Belotti e alle parate di Sirigu. Sono stati loro, ma non solo, i protagonisti del match del Grande Torino. Tuttavia, a differenza di quello che si potrebbe pensare, non è il Gallo a risultare il migliore in campo. Certo la sua rete, splendida, ha di fatto regalato la vittoria al Torino ma a stupire ancora una volta è stato soprattutto Salvatore Sirigu, tanto che ben il 45% dei lettori di Toro.it che hanno partecipato al sondaggio lo hanno eletto migliore in campo. L’Udinese ci ha provato più volte a sorprenderlo ma il portiere si è nuovamente superato negando qualsiasi accesso alla porta granata.

Sondaggio, Bremer e Belotti completano il podio

A dirla tutta, però, è stato nel complesso il reparto arretrato a lavorare bene. A differenza di quanto successo prima dello stop per il Covid, questa volta il muro difensivo ha retto e anche Bremer si è particolarmente distinto. Proprio lui, infatti, occupa il secondo posto sul podio dei migliori granata in campo contro l’Udinese. Il 22% dei lettori ha votato per il difensore mentre il 17% ha scelto invece il Gallo Belotti che chiude al terzo posto.

Infine, dietro l’autore del gol vittoria troviamo gli altri due difensori: prima Nkoulou, con il 15% delle preferenze, poi Izzo che ha raccolto l’1% dei voti.