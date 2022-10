Sondaggio / In Coppa Italia il Torino è finalmente tornato alla vittoria, diteci chi è il calciatore granata che vi è piaciuto di più

Una vittoria del Torino non si vedeva da oltre un mese, da quell’1-0 firmato Vlasic contro il Lecce alla quinta giornata di campionato. In Coppa Italia, contro il Cittadella, la squadra granata è tornata finalmente a vincere battendo 4-0 la formazione veneta e conquistando il pass per gli ottavi di finale dove a gennaio incontrerà il Milan a San Siro. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato il migliore in campo contro il Cittadella? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio e scegliendo tra Milinkovic-Savic, Schuurs, Vojvoda, Radonjic e Pellegri.

Chi è stato il migliore in campo contro il Cittadella? Milinkovic-Savic

Schuurs

Vojvoda

Radonjic

Pellegri Guarda i risultati