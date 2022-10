Le dichiarazioni post derby dell’allenatore preoccupano i tifosi: Juric ha un contratto fino al 2024, andrà via prima?

Il contratto di Ivan Juric scadrà nel 2024, ma dopo la sconfitta nel derby e l’intervista post partita si sta insinuando nei cuori dei tifosi la paura di vederlo andare via già a fine stagione, anticipando di un anno i saluti e ripetendo l’esperienza di Verona, dove era rimasto solo per 2 anni. Nell’intervista è apparso scoraggiato anche se ovviamente non si è arreso, ha affermato che continuerà ad allenare, ma che non interverrà più su altre questioni, lasciando la gestione del calciomercato in mano alla società. Questo sembra un chiaro segno e potrebbe portare ad un addio prematuro. Juric lascerà il Torino già a fine stagione o no?

Pensate che Juric andrà via a fine anno? Sì

No Guarda i risultati