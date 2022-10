Le parole del tecnico del Torino Ivan Juric in conferenza stampa dopo Torino-Juventus terminata sul punteggio di 1-0 per i bianconeri

Ivan Juric commenta così la prestazione del Torino nel Derby della Mole terminato 1-0 per la Juventus: “Meritavamo di più? Il pareggio può essere. Abbiamo controllato bene, avuto anche alcune occasioni. E’ stato deciso da un calcio piazzato. Potevamo soffrire e abbiamo sofferto in quell’occasione ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”. Sugli infortuni: “Abbiamo perso due attaccanti negli ultimi tre giorni. Abbiamo provato, in certe cose fai bene poi arrivi negli ultimi 20 metri e non siamo stati bravissimi. Abbiamo creato qualche situazioni ma tecnicamente abbiamo fatto errori anche inspiegabili. E li abbiamo concesso qualcosa alla Juve e gli abbiamo dato coraggio”.

Juric: “Errori banali”

“Specialmente con la difesa a 5 crei situazioni di uno contro uno sulle fasce ma non è mai facile trovare delle linee di passaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto tiri da 15 metri ma non è mai facile con tutti quei giocatori dietro. Abbiamo fatto errori banali, anche nel secondo tempo. Ma la squadra è stata solida, concentrata. Abbiamo perso su calcio piazzato e può succedere soprattutto vista la struttura della mia squadra. Però tutte le occasioni della Juve sono nate da errori nostri”.

“Il gol all’ultimo? Oggi è stato un calcio piazzato. Abbiamo analizzato questa cosa molte volte. La mia sensazione è che ci sono momenti nella partita in cui l’allenatore non conta più. Esce fuori la cattiveria, il gestire certe situazioni che spesso noi non abbiamo gestito. Ad esempio perdere un po’ di tempo o tenere il pallone. La Coppa Italia? Voglio assolutamente passare, è chiaro. Quello che pesa è l’Empoli che domini e poi non vinci. I ragazzi devono essere forti mentalmente per uscire da questa situazione“.

“Ci è mancato lo spunto vincente, dove fai superiorità, potevamo fare di più ma non siamo stati al massimo. Spirito e idee erano quelle di sempre”. Sul sentimento che anima lo spogliatoio: “Chiaro che a Torino le aspettative sono di un certo tipo, lo scorso anno è stato un anno di rinascita, però non va bene, senza nulla togliere a Verona, dove questa situazione può essere accettata, qui no, si crea all’esterno frustrazione. So bene qual è la realtà della mia squadra, devo trasmettere questo, è un lavoro molto difficile adesso, bisogna porsi obiettivi e bisogna essere realistici. Io là non posso fare altro che lavorare con ragazzi che fanno sempre il massimo”.

“Vogliamo intanto passare il turno in Coppa martedì, riprendere la strada, ci sono momenti positivi, altri dove ci dobbiamo adattare, dobbiamo riprenderci subito”.