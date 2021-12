Sondaggio / Scegliendo tra Zima, Pobega, Lukic, Praet e Sanabria, diteci chi è stato secondo voi il migliore in Torino-Bologna

Contro il Bologna il Torino ha ottenuto una vittoria convincente per quanto espresso in campo: il 2-1 finale è un risultato bugiardo, la squadra granata avrebbe infatti meritato di vincere con un margine di gol ben più ampio per il numero di occasioni costruite. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo tra i granata: ditecelo scegliendo tra David Zima, Tommaso Pobega, Sasa Lukic, Dennis Praet e Antonio Sanabria.