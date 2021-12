Sondaggio/ Un ottimo Toro ha sconfitto il Bologna: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Il Toro, con una grande prestazione nella quale i granata hanno avuto praticamente sempre in mano il pallino del gioco, sono riusciti a battere il Bologna. Mantengono così un ottimo bilancio se si prendono in considerazione le sfide che i granata hanno giocato tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. La vittoria contro la squadra emiliana ha senza ombra di dubbio alzato il morale del Toro perché la sfida sulla carta non era semplice. Il Bologna infatti, si trova nelle zone alte della classifica e sta conducendo un buon campionato. I granata si sono dimostrati all’altezza portando a casa 3 punti molto, ma molto preziosi in vista del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi, secondo loro, è stato il migliore in campo tra i giocatori del Toro nella partita vinta contro la squadra guidata dall’ex granata Sinisa Mihajlovic.

Torino, sul podio insieme a Lukic ci sono Pobega e Sanabria

A conquistare i votanti, posizionandosi così al primo posto, è stato Lukic. Il giocatore è risultato il migliore in campo grazie all’86% dei voti. Dietro al centrocampista serbo si è posizionato Pobega che ha ricevuto il 5% dei voti. Nell’ultimo gradino del podio invece troviamo Sanabria, autore del gol che ha sbloccato il match nella prima frazione di gioco. L’attaccante paraguaiano ha ritrovato la via del gol dopo circa due mesi. Segue Zima che ha conquistato il 3% dei votanti al sondaggio. Infine, chiude all’ultimo posto Praet. Il centrocampista belga, che ha avuto un ottimo impatto dal suo arrivo al Toro, ha ottenuto il 2% dei voti.