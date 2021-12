Sofferenza nel finale ma tre punti portati a casa: chi è stato secondo voi il migliore del Torino contro il Verona?

Un Torino che di forza e con sofferenza ha portato a casa tre punti battendo il Verona 1-0, non riuscendo ad affondare il colpo al meglio nonostante l’uomo in più. Una partita che ha visto il rientro in difesa di Djidji e Bremer, che per Juric sono due certezze. Chi è stato secondo voi il migliore in campo? Ha meritato il brasiliano o il francese? O pensate che invece sia stato Pobega (gol e solita qualità) il giocatore più incisivo della partita? O che meriti la menzione Milinkovic-Savic per la parata nel finale, in pieno recupero? Votate il migliore nel sondaggio, subito dopo la fine dell’articolo o in homepage, sotto la classifica. Nella lista anche altri due giocatori: Vojvoda e Lukic.

Chi è stato il migliore in campo contro il Verona? Milinkovic-Savic

Bremer

Djidji

Vojvoda

Lukic

Pobega Guarda i risultati