Ottimo, buono, sufficiente o scarso: come giudicate il rendimento dei granata nella prima metà della stagione?

25 punti in 19 partite, questo è il bottino raccolto dagli uomini di Juric nel girone d’andata. Undicesimo posto per il Torino che in questo periodo lo scorso anno si trovava in zona retrocessione. La sconfitta a San Siro contro l’Inter ha interrotto la striscia di 4 risultati utili di fila per i granata. I granata fino ad ora hanno dimostrato una grande attenzione difensiva subendo pochi gol me allo stesso tempo non sono stati capaci di segnarne in abbondanza. Il Toro di Juric è nella top 3 per punti guadagnati in casa (20 punti fatti durante le sfide disputate all’Olimpico Grande Torino), lasciano invece un po’ a desiderare i risultati in trasferta dove granata hanno guadagnato solamente 5 punti. Al termine della pausa invernale il Toro dovrà sostenere una sfida difficile, infatti incontrerà l’Atalanta a Bergamo dopo che nell’ultimo incontro, all’Olimpico Grande Torino, i lombardi hanno lasciato il capoluogo piemontese con 3 punti. Dopo metà campionato: come giudicate il rendimento del Torino fino a questo punto? Pensate sia stato ottimo, visto anche come si era chiusa l’ultima stagione? Lo giudicate buono? O sufficiente? O invece pensate che sia scarso e non all’altezza delle aspettative? Questo il tema del sondaggio: per votare basterà scegliere l’opzione in basso, al fondo di questo articolo, o in homepage, in basso sotto la classifica.

