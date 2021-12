Sondaggio / La prima parte della stagione sotto la guida di Juric è stata considerata buona dal 49%, sufficiente dal 42%

Dopo 19 giornate sono 25 i punti racimolati dai granata di Juric, 20 di quei punti fatti in casa. Infatti i giocatori del Torino hanno perso solamente 2 delle partite disputate in casa (con l’Atalanta 1-2 e con la Juventus 0-1) negli altri casi il Toro ha spesso trovato la vittoria trovando il pareggio in partite comunque complicate come contro la Lazio 1-1 e contro l’Empoli 2-2 (partita che i granata hanno giocato per la maggior parte in 10 a causa dell’espulsione di Singo. Oltre ad ottenere ottimi risultati tra le mura casalinghe i granata sono riusciti anche a piazzarsi quarti nella classifica delle migliori difese del campionato. Undicesimi posto per il club torinese che, confrontando questa stagione con la scorsa, ha fatto grandi passi avanti. Nel sondaggio bisognava giudicare la prima parte della stagione granata scegliendo tra: Ottima, Buona, Sufficiente, Scarsa. A vincere è stata il sondaggio è stata la seconda: Buona con il 49% dei voti, seguita a breve distanza da Sufficiente con il 42% dei voti, seguono a distanze abissali le ultime due scelte: Scarsa con 5% dei voti e Ottima con appena il 4% dei voti.