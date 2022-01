Una grande vittoria quella conquistata dai granata: chi è stato secondo voi il migliore del Torino contro la Fiorentina?

Il Torino, contro un avversario ostico come la Fiorentina che sta conducendo un buon campionato, ha dimostrato di poter essere più forte delle difficoltà. I granata infatti hanno iniziato il nuovo anno portando a casa una grande vittoria, nonostante i diversi casi di giocatori positivi al Covid che si sono registrati nella scorsa settimana. Nella partita contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano i granata hanno avuto sempre il pallino del gioco, non facendosi mai mettere in difficoltà dalla squadra toscana. Così i tifosi del Toro, grazie al grande lavoro di Juric, possono tornare a sognare e a dare piena fiducia a diversi elementi a disposizione del tecnico croato che hanno iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi. Per questo nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo tra i granata: ditecelo scegliendo tra Gleison Bremer, Rolando Mandragora, Wilfred Singo, Sasa Lukic, Josip Brekalo e Antonio Sanabria. Per votare basta andare sull’apposito box sondaggi che trovate nella colonna di destra dell’home page di Toro.it o in fondo all’articolo.

