Sondaggio/ Un ottimo Toro ha battuto la Fiorentina: ecco la classifica dei migliori secondo i nostri lettori

Il Toro contro un avversario ostico come la Fiorentina, che è una delle rivelazioni di questo campionato, nonostante arrivasse da una settimana complicata a causa dei casi Covid è riuscito a vincere rimediando una grande prestazione. I granata hanno iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, dando continuità alla striscia di risultati positivi collezionati tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Una vittoria, quella contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano, che alza il morale della squadra granata in vista della partita contro la Sampdoria.Squadra avversaria contro la quale i granata, nel girone d’andata, hanno vinto 3-0 ma poi hanno perso in Coppa Italia. Per vendicare l’eliminazione dalla Coppa Italia i granata cercheranno di ripetere una prestazione simile a quella rimediata contro i viola. Contro la squadra toscana nessun granata ha sfigurato. Per questo abbiamo chiesto ai nostri lettori chi, secondo loro, è stato il migliore in campo tra i giocatori del Toro nel match contro la Fiorentina.

Torino, Bremer e Brekalo si aggiudicano il primo posto

Per i nostri lettori i migliori in campo contro la squadra di Italiano sono stati Bremer, che è stato in grado di annullare Vlahovic, e Brekalo, autore di una doppietta. Entrambi hanno ottenuto il 39% dei voti. Quindi un primo posto condiviso da due giocatori. Al secondo posto si è piazzato Lukic ottenendo la preferenza del 13% dei votanti. Invece nel gradino più basso del podio, con il 4% delle preferenze, si è piazzato Mandragora. Segue Singo, autore del gol che ha sbloccato il match, con il 3% dei voti e chiude all’ultimo posto Sanabria, autore del gol del 4-0, che ha ottenuto solo l’1% delle preferenze.