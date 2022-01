Chi è stato il migliore in campo contro la Sampdoria?

Da Rodriguez a Singo, da Vojvoda a Praet: chi secondo voi del Torino è stato il migliore a Marassi?

La partita tra Sampdoria e Torino a Marassi finisce 1-2 per i granata che ottengono il loro secondo successo in trasferta. Durante la sfida sono diversi i giocatori che hanno fatto bene, ma i migliori cinque sono sicuramente Brekalo che nonostante le difficoltà a muoversi palla al piede in una partita così fisica è riuscito più volte a risolvere situazioni complicate prendendo anche qualche fallo per far respirare la squadra nei momenti di maggiore pressione e costruendo ottime azioni, Singo, autore del gol del momentaneo pareggio granata, Vojvoda, che ha fatto molto bene in fase difensiva ma è stato anche determinante in fase offensiva con i suoi cross (uno dei quali è diventato l’assist per il gol di Singo), Praet che ha aiutato i ragazzi di Juric a palleggiare con qualità aumentando il possesso palla e ha inoltre segnato la rete del 1-2 (punteggio con il quale si è conclusa la sfida) e Rodriguez che oltre ad aver aiutato sia in fase difensiva che in fase di costruzione ha impedito in extremis il secondo gol della Sampdoria deviando di testa la conclusione di Thorsby appena prima che il pallone entrasse in porta. In modi diversi tutti questi quattro giocatori hanno contribuito alla vittoria in rimonta dei granata che sono riusciti a portarsi a casa i 3 punti in palio.

