Sondaggio / Il 63% dei lettori di Toro.it hanno indicato Mergim Vojvoda come il migliore in campo in Sampdoria-Torino

Finta di crossare con il destro, pallone spostato sul sinistro e traversone perfetto per Wilfried Singo per il gol dell’1-1: così Mergim Vojvoda ha dato il suo contributo al primo gol del Torino contro la Sampdoria (poco prima, tra l’altro aveva sfiorato il gol con una bella conclusione deviata in angolo da Falcone). La prestazione del terzino kosovaro è stata davvero ottima e non a caso è stato eletto come il migliore in campo dal 63% dei lettori di Toro.it che hanno partecipato al nostro sondaggio. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo poi a parimerito gli autori dei due gol: Wilfried Singo e Dennis Praet. Entrambi sono stati considerati i migliori in campo dal 12% dei lettori. L’11% ha invece incoronato come MVP Ricardo Rodriguez.