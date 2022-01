Sondaggio / Il Toro attualmente è nono e ha una partita da recuperare. I granata riusciranno ad arrivare in Europa: diteci la vostra

Il Toro sta vivendo un periodo particolarmente positivo. La squadra guidata da Ivan Juric dopo la vittoria tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro la Fiorentina e il successo in trasferta ai danni della Sampdoria ha fatto un bel balzo in classifica. Attualmente occupa il nono posto con 31 punti e una partita in meno, quella che i granata non hanno giocato all’inizio del 2022 contro l’Atalanta dopo che l’Asl di Torino aveva bloccato la partenza dei granata per Bergamo. I granata hanno dunque iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, avvicinandosi alle posizioni più importanti della classifica, collezionando spesso prestazioni convincenti oltre a risultati positivi. Per questo nel nostro sondaggio di oggi chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it: Credete che il Toro riuscirà ad andare in Europa? Per votare basta andare nell’apposito box sondaggi che trovate nella home page oppure in fondo all’articolo.

Alla luce degli ultimi risultati, siete fiduciosi sull'Europa? Sì

No Guarda i risultati