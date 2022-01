Sondaggio / Secondo la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it la squadra di Ivan Juric non riuscirà a centrare l’Europa

Nonostante il periodo particolarmente positivo che il Toro sta attraversando, con la squadra guidata da Juric che si appresta ad affrontare il Sassuolo in casa dopo le vittorie contro Fiorentina e Sampdoria, secondo i lettori e le lettrici di Toro.it i granata non riusciranno ad arrivare in Europa. Dunque, dopo due anni molto complicati durante i quali il Toro ha dovuto lottare fino alla ultime giornate per non retrocedere in Serie B, i lettori non pensano che i granata possano subito tornare in Europa. I granata nel mentre continuano a preparare la difficile sfida contro il Sassuolo. Attualmente i neroverdi stanno conducendo un ottimo campionato e non saranno certamente un ostacolo facile da superare. I granata però proveranno a dare continuità ai successi ottenuti nell’inizio del nuovo anno, cercando anche di far ricredere chi non pensa che possano centrare l’Europa.

Il 73% dei lettori non è fiducioso per l’Europa, il 29% sì

Ben il 73% dei partecipanti al sondaggio non sono fiduciosi e non pensano che il Toro riuscirà a centrare un piazzamento europeo, nonostante i granata attualmente ricoprano il nono posto in classifica con 31 punti. Invece, dal lato opposto, troviamo il 29% dei votanti che ricredono che la squadra di Ivan Juric possa arrivare, o meglio tornare, in Europa. Molto probabilmente anche il mercato potrà dare una grossa mano ai granata per raggiungere un posto in Europa che ad oggi dista proprio pochi punti, con un campionato che rimane aperto su tutti i fronti.