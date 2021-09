Sondaggio / Con la Lazio il Torino ha ottenuto un punto che sta stretto per quanto visto: diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo

L’1-1 finale ottenuto dal Torino contro la Lazio sta molto stretto alla squadra granata che, per quanto mostrato in campo, avrebbe meritato di portare a casa il bottino pieno. La squadra di Ivan Juric ha dominato gli avversari, creato diverse occasioni da gol e colpito anche una traversa ma il rigore realizzato da Immobile al 91′ ha negato la vittoria. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo: ditecelo scegliendo tra Bremer, Rodriguez, Singo, Aina, Ansaldi e Pjaca.

Chi è stato il migliore in campo contro la Lazio? Bremer

Rodriguez

Singo

Aina

Ansaldi

Pjaca Guarda i risultati

Loading ... Loading ...