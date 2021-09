Sondaggio / Il derby della Mole è stato affidato a Valeri, secondo voi è l’arbitro giusto per arbitrare Toro-Juve: diteci la vostra

Il derby della Mole è stato affidato all’arbitro Paolo Valeri che aveva già diretto un incontro tra Torino e Juventus nel 2017. In quell’occasione a giocare in casa furono i bianconeri e il match terminò 1-1. Una partita che si era messa bene per i granata, con il Toro che al 52’ minuto era passato in vantaggio con Ljajic, poi l’espulsione di Acquah pochi minuti dopo per un intervento su Mandzukic, che però era sulla palla e quindi regolare, rese la partita più facile per la Juve. Infine Higuain trovò la rete del pareggio. Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: Valeri è l’arbitro giusto per il derby? Diteci la vostra, votando nell’apposito box sotto questo articolo.



