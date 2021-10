Sondaggi / Otto punti e quattro risultati utili stroncati dal derby. Diteci come giudicate questa prima parte di stagione del Torino

Con il derby, il Toro ha chiuso la settima giornata di campionato. La sconfitta rimediata ha fatto calare i granata di una posizione. Sono infatti passati dal decimo all’undicesimo posto, alle spalle dell’Empoli. Le prime due giornate, con la squadra di Juric ancora in fase di costruzione, hanno fatto emergere qualche lacuna nonostante il calcio propositivo proposto. Da quella seguente invece si è aperta una scia di quattro risultati utili consecutivi, che sono valsi un bottino di otto punti, ma che sarebbero potuti essere di più. Contro l’Atalanta e la Juve infatti, il pareggio era dietro l’angolo ma è stato vanificato. Lo stesso è accaduto contro Venezia e Lazio, che sarebbero potute essere due vittorie. Ora c’è la pausa ad attendere i granata, che possono così recuperare le energie e qualche infortunato. Vi chiediamo di dirci la vostra suq uesta prima parte di campionato. Come la giudicate? È da considerarsi positiva, negativa o nella norma’ Ditecelo votando nell’apposito box in fondo all’articolo.

Come giudicate questa prima parte di campionato del Torino? Positiva

Negativa

Nella norma Guarda i risultati