Sondaggio / Il 48% dei votanti, ovvero la maggioranza, reputa nella norma la prima parte del campionato del Toro

La pausa delle Nazionali permette alle squadre di Serie A di tracciare i primi bilanci di questo inizio di campionato. Il Toro, dopo le prime sette giornate, ha raccolto 8 punti e si trova a pari punti con Hellas Verona e Udinese, in una posizione di metà classifica. Con la squadra che, prima della sconfitta nel derby, era riuscita a collezionare 4 risultati positivi. Per il 48% dei nostri lettori l’inizio di campionato da parte dei granata è da considerare nella norma, mentre per il 39% l’avvio di campionato del Toro è da considerare positivamente. Infine per il 13% dei votanti, cioè la minoranza, l’inizio di campionato del Toro è negativo. Dopo le prime sette partite, ora bisogna focalizzarsi sulla prossima sfida contro il Napoli capolista.