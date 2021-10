Sondaggio / Cairo frena sul rinnovo di Belotti: “Credo che non firmerà”. Diteci qual è, secondo voi, lo scenario più probabile

“Non credo che Belotti firmerà il rinnovo di contratto, non posso costringerlo”. Con queste parole, il presidente Cairo ha dato un senso nuovo allo stallo tra il Torino e il Gallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Difficilmente, a sentire il patron, l’attaccante resterà in granata al di là di questa stagione. Nel sondaggio proposto sulle pagine di Toro.it vi chiediamo qual è al momento lo scenario più probabile: alla luce delle parole di Cairo, secondo voi, Belotti rinnoverà o no? Potrete rispondere nel box in basso a destra sulla pagina iniziale del sito.