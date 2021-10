Difesa, centrocampo o attacco: dove il Torino dovrebbe intervenire nel mercato di gennaio?

Sette partite, otto punti. Tra pregi e difetti il Torino è una squadra che deve ancora sbocciare. Tante assenze pesanti, un Gallo che deve ancora rientrare e nei vari reparti diversi esperimenti. Viste le prime partite di questo campionato, osservati errori e viste anche le qualità di alcuni singoli, dove la società granata dovrebbe intervenire per alzare il livello? In difesa, a centrocampo o in attacco? O invece sono tutti e tre i reparti bisognosi di rinforzi? Questo il sondaggio: per votare basta scegliere l’opzione in fondo all’articolo.

In che reparto il Torino avrebbe bisogno di rinforzi a gennaio? Difesa

Centrocampo

Attacco

In tutti e tre i reparti Guarda i risultati