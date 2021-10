Sondaggio / Per i lettori di Toro.it tutto l’organico necessita di rinforzi nella sessione di mercato di gennaio

Un inizio di campionato migliore rispetto a quelli delle ultime due stagioni per il Torino, ma il margine di miglioramento resto ampio. I granata hanno infatti esternato alcune lacune soprattutto per quanto riguarda il lato fisico. Juric ha pagato in diverse occasioni gli infortunati, ritrovandosi a dover sempre più spesso fare i conti con una rosa risicata e delle sclete obbligate. A tutto però c’è rimedio e quello che potrebbe giovare al club è il mercato di gennaio. Già l’anno scorso infatti, gli acquisti arrivati nella sessione invernale si sono poi rivelati fondamentali per la lotta salvezza.

Toro, il centrocampo è il reparto più completo per i nostri lettori

Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori in che reparto il Torino necessita di rinforzi tra difesa, attacco e centrocampo. La maggiornaza ha scelto la risposta più ampia, ovvero tutti e tre. Secondo il 37% dei lettori infatti, l’organico, completato all’ultimo giorno di mercato estivo, andrebbe rinforzato a pieno regime. Il 28% invece dice la difesa, rimasta spolpata nonostante l’arrivo di Zima con gli addii di Lyanco e Nkoulou. L’attacco ha raccolto invece il 27% dei consensi: tanti gli infortuni sul frotne offensivo, che hanno costretto Sanabria ad un tour de force assieme a Brekalo. Chi invece è parso più completo è il centrocampo: solamente l’8% l’ha infatti votato.