Sondaggio / Scegliendo tra Ansaldi, Pobega, Brekalo e Sanabria, diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo in Torino-Genoa

Contro il Genoa il Torino è tornato a quella vittoria che mancava da troppo tempo. Il risultato finale, 3-2, non racconta probabilmente al meglio una partita che per lunghi tratti è stata dominata dalla squadra granata: nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di indicarci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo. Votando nell’apposito box che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it scegliete tra Cristian Ansaldi, Tommaso Pobega, Josip Brekalo e Antonio Sanabria il calciatore granata che più vi è piaciuto.