I lettori di Toro.it hanno votato per Sanabria e Brekalo, che condividono la vittoria della palma di migliore in campo di Torino-Genoa

Stessa percentuale, il 33%, per Sanabria e Brekalo: sono i due calciatori che hanno collezionato il maggior numero di voti nel sondaggio dedicato al miglior granata di Torino-Lazio. Per il numero diciannove il gol che ha sbloccato il match e anche l’assist a Pobega per il 2-0 momentaneo con il quale la squadra di Juric è andata al riposo. Brekalo ha giocato una gran partita e ha pure siglato il terzo gol, ben imbeccato da Praet. I due hanno preceduto in questa classifica sia Ansaldi che Pobega.