Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Praet, Belotti: chi è stato il migliore del Torino contro la Sampdoria?

Un Torino che ha dominato dall’inizio alla fine e che ha pure divertito il pubblico, specialmente nel secondo tempo. Chi è stato il migliore in campo, secondo voi? Bremer, che ha annullato Quagliarella? Oppure Buongiorno, alla terza di fila da titolare e autore di una prova più che convincente, anche quando si è proposto sulla fascia? Tra i giocatori che ieri si sono messi in luce anche Singo, autore del 2-0, Pobega, che sembra imprescindibile in questo centrocampo (ma che contro lo Spezia non ci sarà per squalifica), Praet e Belotti. Il belga ha aperto le danze andando anche vicino al gol del 3-0 in più occasioni, Belotti si è finalmente sbloccato giocando fino a quel momento una gara molto intensa. Per votare il migliore è sufficiente scegliere l’opzione preferita in fondo a questo articolo o in homepage, nell’apposito box sotto le classifiche.

Chi è stato il migliore in campo contro la Sampdoria? Bremer

Buongiorno

Singo

Pobega

Praet

Belotti Guarda i risultati