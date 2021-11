Sondaggi / Il ritorno alla vittoria contro la Samp ha fatto spiccare diversi granata: ecco la classifica dei nostri lettori

Un grande ritorno alla vittoria per il Torino di Juric. Sabato i granata sono riusciti ad imporsi sulla Sampdoria con un roboante 3-0 arrivato grazie ad una prestazione a senso unico. La “partita perfetta” secondo Lukic ha permesso di ritrovare la giusta fiducia in vista dell’ultimo match prima della pausa Nazionali. In tanti hanno brillato nel corso del match, dando riprova delle qualità singole e del gruppo squadra. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori chi, secondo loro, fosse stato il migliore in campo nella sfida contro i blucerchiati.

A conquistare il pubblico ci ha pensato Praet che, dopo aver sbloccato il risultato ha continuato a rendersi pericoloso dando qualità al reparto offensivo. Suo il 39% dei consensi. Subito dietro c’è un’altra delle novità di quest’anno: Tomamso Pobega. Il 24% lo ha infatti eletto, assicurandogli il secondo gradino del podio. A seguire, Belotti, che da subentrato si è reso autore del suo centesimo gol in Serie A, nonchè quello che ha messo un punto definitivo al match. Fuori dalla top tre ci sono invece Buongiorno, con il 9% dei sì, Bremer, con il 7% ed infine Singo con il 6% nonostante il gol.