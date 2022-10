Sondaggio / Diteci chi è il giocatore che vi è piaciuto di più scegliendo tra Milinkovic-Savic, Schuurs, Aina, Vlasic, Miranchuk e Pellegri

Contro l’Udinese il Torino è riuscito a tornare a quella vittoria che mancava da inizio settembre, da quell’1-0 al Lecce firmato Vlasic della quinta giornata di campionato. Il 2-1 contro i friulani porta le firme di Aina e Pellegri, autori dei due gol granata: il terzino e l’argentino non sono però stati gli unici calciatori autori di un’ottima prestazione, per questo nel nostro sondaggio di vi chiediamo di indicarci chi è stato, secondo voi, il migliore in campo in Udinese-Torino. Oltre che tra Aina e Pellegri, potrete scegliere anche fra Milinkovic-Savic, Schuurs, Vlasic e Miranchuk: si può votare nell’apposito box.

Chi è stato il migliore in campo contro l'Udinese? Milinkovic-Savic

Schuurs

Aina

Vlasic

Miranchuk

Pellegri Guarda i risultati