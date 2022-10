A Udine una parata al 95′ ha salvato la vittoria del Torino: per i lettori è stato Milinkovic-Savic il migliore in campo

Ha ricevuto più voti rispetto agli altri compagni candidati. Vanja Milinkovic-Savic è stato secondo i nostri lettori il migliore in campo di Udinese-Torino. Con il 42% delle preferenze ha superato Schuurs (votato dal 18%), Pellegri (18%), Aina (14%), l’autore del gol che ha sbloccato il match della Dacia Arena, ma pure Vlasic e Miranchuk, che hanno dato il via all’azione del vantaggio. In una settimana il serbo ha sfoderato parate attese mesi: nel derby e poi pure a Udine. Domenica col Milan un’altra occasione per confermarsi: ha già la stima di Juric e quella del selezionatore della Nazionale, che al Mondiale lo schiererà titolare.