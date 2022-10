Sondaggio / L’infortunio muscolare costringerà Ola Aina a diverse settimane di stop, diteci chi vorreste in campo al suo posto

L’infortuno occorso a Ola Aina è una brutta tegola per il Torino: il terzino nigeriano nelle ultime settimane ha fornito una serie di buone prestazione ed era diventato il titolare sulla fascia destra. Ora Ivan Juric dovrà rinunciare al suo numero 34 per diverse settimane, presumibilmente fino alla ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi vorreste in campo al suo posto contro il Milan? Ditecelo scegliendo tra gli altri terzini disponibili: Bayeye, Lazaro, Singo e Vojvoda.

Chi vorreste al posto di Aina sulla fascia destra contro il Milan? Bayeye

Lazaro

Singo

Vojvoda Guarda i risultati