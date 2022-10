Sondaggio / Con Aina indisponibile in vista del Milan, abbiamo chiesto ai lettori di dirci chi vorrebbero al suo posto

Si avvicina il momento in cui il Toro tornerà sul rettangolo verde. Non è però tutto rose e fiori in casa granata. Ad attendere gli uomini di Juric, un Milan più in forma che mai. Il tecnico croato dovrà invece fare i conti con gli infortuni e in particolare quello di Aina. L’ex Chelsea ha riscontrato una lesione al bicipite femorale, che lo costringe a fermarsi, rendendolo indisponibile in vista dei rossoneri. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di dirci chi vorrebbero al suo posto domani al Grande Torino.

Toro, Singo e Bayeye i meno votati

Pochi dubbi per chi ha votato tra la scelte disponibili. Più della metà (52%) ha infatti scelto la certezza Vojvoda come sostituto ideale di Ola Aina. Al secondo posto c’è Valentino Lazaro, con il 25% dei consensi. La sua crescita nelle ultime partite gli ha permesso di ritagliarsi il suo posto. Meno incisivo invece Singo, regredito secondo Juric, che ha ottenuto solo il 17% dei voti. Ultima invece l’incognita Bayeye, con il 6% dei sì.