Scelta portieri: Milinkovic-Savic potrebbe partire ma la maggioranza preferisce altro. È Caprile il favorito

Vanja Milinkovic-Savic è stato il titolare del Torino nelle ultime stagioni, ma dopo un’annata sopra le righe potrebbe essere tra i sacrificabili per fare cassa. Molti tifosi granata non sono d’accordo con questa ipotesi e preferirebbero vederlo ancora tra i pali granata, ma in realtà ciò non vale per la maggioranza, che ha puntato invece su Caprile. La scelta si è rivelata infatti facile per i lettori, che con una maggioranza del 40% hanno mostrato una preferenza per il portiere del Cagliari. Un 17% si schiera per Milinkovic-Savic, 13% per Falcone, 10% per Montipò. C’è, però, un dato particolare: un bel 20% ha optato per l’opzione Altro.