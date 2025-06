Dopo aver trascorso la seconda metà di stagione al Torino , Biraghi ora è ufficialmente un membro della rosa granata, siete soddisfatti?

Cristiano Biraghi dopo aver trascorso le ultime 5 stagioni alla Fiorentina è arrivato al Torino nella seconda metà della stagione. L’ex capitano della squadra toscana negli ultimi anni si è sempre distinto per un’innata predisposizione a guidare i compagni, insieme a un’ottima qualità tecnica palla al piede che in più occasioni ha permesso alla propria squadra di andare in vantaggio. Dal suo arrivo al Torino, a Biraghi sono servite solo due partite di adattamento prima di confermarsi come titolare della squadra. Nel corso dei mesi trascorsi in Piemonte, il difensore classe 1992 si è fin da subito distinto come punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo. Dopo poco più di un mese dal termine del campionato, il Torino ha ora ufficialmente riscattato Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. Il terzino granata ha firmato un contratto biennale che terminerà nel giugno del 2027.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: siete soddisfatti del rinnovo di Biraghi? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it

