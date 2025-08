Rispetto ai dubbi legati agli altri nuovi arrivi, Aboukhlal è stato subito accolto con grande entusiasmo: tifosi soddisfatti

E 5. Dopo Anjorin, Ismajli, Israel e Ngonge, il Torino ha annunciato anche l’arrivo di Zakaria Aboukhlal. Forse l’acquisto più sorprendente dell’intera campagna fino a questo momento, tanto per la rapidità nel chiudere quanto per il livello del calciatore, che lo scorso anno ha fatto grandi cose in Ligue 1. Il suo arrivo ha ridato un minimo di entusiasmo alla piazza, e lo si è visto anche all’interno del sondaggio proposto sul nostro sito. Abbiamo infatti chiesto ai lettori se fossero soddisfatti dell’arrivo del marocchino, e il risultato è stato chiaro: l’80% ha votato in maniera affermativa, mentre solamente il 20% non è stato “riscaldato” dal suo acquisto. Il tifo ha parlato, ora spetta al campo confermare le alte aspettative presenti sul giocatore.