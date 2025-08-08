Dopo giorni di trattative ormai è ufficiale: Simeone è un nuovo giocatore del Torino. Siete soddisfatti dell’arrivo del Cholito?

Dopo aver trascorso le ultime tre stagioni al Napoli, Giovanni Simeone è diventato un nuovo giocatore del Torino.

La società granata con l’arrivo dell’argentino è sempre più vicina a completare la rosa per l’inizio della prossima stagione. Il Cholito arriva a Torino con la formula del prestito (1 milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Baroni avrà ora a disposizione ancora qualche settimana prima dell’inizio del campionato, e in questo periodo l’ex tecnico della Lazio avrà la possibilità di studiare da vicino il nuovo arrivato, per cercare di valutare l’impatto che potrà avere nella sua nuova squadra.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: siete soddisfatti dell’arrivo di Simeone? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it

