Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino. Con un comunicato, i granata hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino dal Napoli. Il Toro ha puntato forte sulla punta, già nei piani del club lo scorso gennaio. In inverno, Simeone era stato individuato come sostituto dell’infortunato Zapata ma la trattativa non si concretizzò.

Ora Baroni ha un nuovo attaccante su cui poter contare. In attesa che Zapata recuperi la piena forma e possa tornare a dare il suo preziosissimo contributo, l’allenatore potrà valutare quale punta schierare titolare tra Simeone e Adams

Simeone al Torino: le cifre dell’operazione

Il Cholito arriva a Torino con la formula del prestito (1 milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. L’argentino si lega al Toro fino al 30 giugno 2028 con opzione per il quarto anno.

Di seguito le parole del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva“.