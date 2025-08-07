Dopo aver terminato anche la seconda parte delle visite mediche, Giovanni Simeone raggiungerà il Filadelfia
Giovanni Simeone è pronto ad iniziare la sua avventura al Torino. Nella mattina di oggi, 7 agosto, l’attaccante argentino ha svolto le visite mediche. Ieri l’attaccante aveva salutato i tifosi del Napoli prima di raggiungere il capoluogo piemontese. Con la sua partenza i due club hanno chiuso il terzo affare di questa sessione.
L’attesa per Simeone
Ore 16.41 Il Cholito è arrivato al Filadelfia: il video.
Ore 15.29 Sono arrivati ora gli agenti dell’argentino, segnale che fa capire quanto poco manchi all’arrivo al Filadelfia di Simeone
Ore 15.11 Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è arrivato al Filadelfia per accogliere l’attaccante, atteso a breve al centro sportivo granata
Ore 14.30 Al Filadelfia una ventina di tifosi aspetta l’arrivo dell’attaccante. Dopo aver terminato le visite, Giovanni Simeone raggiungerà il Filadelfia. Nel centro sportivo granata, l’ex Napoli firmerà il suo contratto con il club.
Ammetto, non condivido il "grande entusiasmo" per l'arrivo di Simeone. Premetto che mi auguro faccia benissimo con noi e che porti tanti gol Ma io mi entusiasmo soprattutto quando arriva un giovane forte e (finalmente) sia azzecca un colpo in questo senso. Questo vorrebbe dire crescere Poi certo, mi sveglio,…
Mah! Scusa, se neppure Simeone e’ un acquisto lodevole, posto che il duo meraviglia ora non vendano Zapata e Adams, che acquisto vorresti?
Buonasera Avevo spiegato che mi entusiasmano di più giovani e magari l'azzeccare un nuovo "fenomeno"; non ho detto di avere ragione o che trattasi di acquisto sbagliato, non mi permetterei! Parlo solo di sensazione personale. E se proprio doveva arrivare uno maturo, non è Simeone il mio "preferito" Ma come…
Ascolta, meglio comprare un trentenne ché magari un paio di anni belli te li fa ancora… che te ne fai di un giovane di belle speranze quando già sai che di lì a 2-3 anni non sarà altro che una plusvalenza?
condivido in pieno, parola per parola
Buonasera La plusvalenza a me non ha mai fatto schi fo, anzi. Atalanta e ora bologna l'hanno e la stanno utilizzando per crescere. Che poi noi non lo si possa fare con il duo cairo-vagnati è altro discorso. Il mio è discorso generael8come si dovrebbe fare) e personale (cosa mi…
Il giocatore di per sé non è male, ma concordo sul fatto che si tratta di un trentenne che va ad aggregarsi a un reparto dove gli altri due hanno 34 e 29 anni, non di primo pelo e con poca capacità di rivendita anche in minusvalenza. Per modulo di…
Benvenuto Cholito!