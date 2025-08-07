Dopo aver terminato anche la seconda parte delle visite mediche, Giovanni Simeone raggiungerà il Filadelfia

Giovanni Simeone è pronto ad iniziare la sua avventura al Torino. Nella mattina di oggi, 7 agosto, l’attaccante argentino ha svolto le visite mediche. Ieri l’attaccante aveva salutato i tifosi del Napoli prima di raggiungere il capoluogo piemontese. Con la sua partenza i due club hanno chiuso il terzo affare di questa sessione.

L’attesa per Simeone

Ore 16.41 Il Cholito è arrivato al Filadelfia: il video.

Ore 15.29 Sono arrivati ora gli agenti dell’argentino, segnale che fa capire quanto poco manchi all’arrivo al Filadelfia di Simeone

Ore 15.11 Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è arrivato al Filadelfia per accogliere l’attaccante, atteso a breve al centro sportivo granata

Ore 14.30 Al Filadelfia una ventina di tifosi aspetta l’arrivo dell’attaccante. Dopo aver terminato le visite, Giovanni Simeone raggiungerà il Filadelfia. Nel centro sportivo granata, l’ex Napoli firmerà il suo contratto con il club.