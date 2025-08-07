Giovanni Simeone è arrivato a Torino. L’attaccante argentino sta svolgendo le visite mediche con il club granata
Giovanni Simeone si prepara per la sua avventura al Torino. L’argentino è arrivato alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche.
L’attaccante si trasferisce in granata dal Napoli con la formula del prestito (1 milione di euro) con obbligo di riscatto fissato sugli 8 milioni, bonus inclusi. Ora Baroni ha un nuovo attaccante su cui poter contare. In attesa che Zapata recuperi la piena forma e possa tornare a dare il suo preziosissimo contributo, l’allenatore potrà valutare quale punta schierare titolare tra Simeone e Adams.
Per me è un acquisto dolceamaro. Al momento ci serve eccome, viste le condizioni di Zapata, ma è la conferma di come non ci siano idee, conoscenze e volontà di provare a fare di meglio, di avere delle prospettive. Sì, lo so che siamo messi così da 20 anni, ma… Leggi il resto »
in che senso prospettive. Ha 30 anni mica 42…immobile ne ha 35, dzeko 39….Simeone almeno 3/4 stagione te le garantisce, ovviamente se non si spacca alla zapata…
Nel senso che il meglio lo ha dato e difficilmente esprimerà più di quanto non abbia espresso fino ad ora. Nel senso che è un acquisto a fondo perduto, tra tre anni non ti rimane niente in mano, non è un investimento.
È sano è sano,è una roccia come il Padre ed il fratello, altroché catalessi Sanabria, adesso un bel Davide Calabria a parametro zero no? e poi inutilmente Vagnati cerca di svendere Coco, altro che 20 milioni, ne vale al massimo 3-4,Ilic lo stesso Sanabria,Masina,Tameze,Pedersen Dembélé e poi chiedi a Paresce… Leggi il resto »
concordo su calabria, io lo prenderei al volo.
Sarebbe un top player per Baroni
Aspetto l’ufficialita’. Sarebbe dopo ngonge un upgrade rispetto rispettivamente a lazaro e sanabria.
Ngonge non lo reputo un acquisto ma prestito secco mascherato. Come Elmas.