Giovanni Simeone è arrivato a Torino. L’attaccante argentino sta svolgendo le visite mediche con il club granata

Giovanni Simeone si prepara per la sua avventura al Torino. L’argentino è arrivato alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche.

L’attaccante si trasferisce in granata dal Napoli con la formula del prestito (1 milione di euro) con obbligo di riscatto fissato sugli 8 milioni, bonus inclusi. Ora Baroni ha un nuovo attaccante su cui poter contare. In attesa che Zapata recuperi la piena forma e possa tornare a dare il suo preziosissimo contributo, l’allenatore potrà valutare quale punta schierare titolare tra Simeone e Adams.

ultimo aggiornamento: 07-08-2025

Dhrama
Dhrama
1 ora fa

Per me è un acquisto dolceamaro. Al momento ci serve eccome, viste le condizioni di Zapata, ma è la conferma di come non ci siano idee, conoscenze e volontà di provare a fare di meglio, di avere delle prospettive. Sì, lo so che siamo messi così da 20 anni, ma… Leggi il resto »

andrepinga
andrepinga
54 minuti fa
Reply to  Dhrama

in che senso prospettive. Ha 30 anni mica 42…immobile ne ha 35, dzeko 39….Simeone almeno 3/4 stagione te le garantisce, ovviamente se non si spacca alla zapata…

Dhrama
Dhrama
1 minuto fa
Reply to  andrepinga

Nel senso che il meglio lo ha dato e difficilmente esprimerà più di quanto non abbia espresso fino ad ora. Nel senso che è un acquisto a fondo perduto, tra tre anni non ti rimane niente in mano, non è un investimento.

James 75
James 75
1 ora fa

È sano è sano,è una roccia come il Padre ed il fratello, altroché catalessi Sanabria, adesso un bel Davide Calabria a parametro zero no? e poi inutilmente Vagnati cerca di svendere Coco, altro che 20 milioni, ne vale al massimo 3-4,Ilic lo stesso Sanabria,Masina,Tameze,Pedersen Dembélé e poi chiedi a Paresce… Leggi il resto »

andrepinga
andrepinga
1 ora fa
Reply to  James 75

concordo su calabria, io lo prenderei al volo.

James 75
James 75
55 minuti fa
Reply to  andrepinga

Sarebbe un top player per Baroni

andrepinga
andrepinga
1 ora fa

Aspetto l’ufficialita’. Sarebbe dopo ngonge un upgrade rispetto rispettivamente a lazaro e sanabria.

zapatone
zapatone
25 minuti fa
Reply to  andrepinga

Ngonge non lo reputo un acquisto ma prestito secco mascherato. Come Elmas.

