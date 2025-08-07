Giovanni Simeone è arrivato a Torino. L’attaccante argentino sta svolgendo le visite mediche con il club granata

Giovanni Simeone si prepara per la sua avventura al Torino. L’argentino è arrivato alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche.

L’attaccante si trasferisce in granata dal Napoli con la formula del prestito (1 milione di euro) con obbligo di riscatto fissato sugli 8 milioni, bonus inclusi. Ora Baroni ha un nuovo attaccante su cui poter contare. In attesa che Zapata recuperi la piena forma e possa tornare a dare il suo preziosissimo contributo, l’allenatore potrà valutare quale punta schierare titolare tra Simeone e Adams.